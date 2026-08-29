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Antalya'da trafikte yol verme kavgası: Motokurye sürücüyü kaputta yumrukladı, o anlar kameraya yansıdı

Antalya'da trafikte yol verme kavgası: Motokurye sürücüyü kaputta yumrukladı, o anlar kameraya yansıdı

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Antalya’da bir motokurye ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması meydan dayağına dönüştü. Sürücüyü aracın kaputuna yatırıp defalarca yumruklayan kuryeye, sürücü sert cisimle karşılık verdi. O şiddet dolu anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya'da 07 BDT 909 plakalı otomobilin sürücüsü ile 07 CKD 587 plakalı motokurye arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kurye, otomobilin sürücüsünü aracın kaputuna yatırıp defalarca yumrukladı. Ardından otomobil sürücüsü eline aldığı sert cisimle motosiklete ve kuryenin başına vurdu. Yoldan geçenler olaya müdahale ederek, tarafları ayırmaya çalıştı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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