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Minibüsle geri manevra yaparken oğlunun ölümüne neden oldu

Minibüsle geri manevra yaparken oğlunun ölümüne neden oldu

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Antalya'nın Serik ilçesinde M.Ş.'nin geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan oğlu 1,5 yaşındaki Yakup Emir Şahin hayatını kaybetti.

Kaza, Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ş., evinin önünde servis minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada oğlu Yakup Emir Şahin'e çarptı. Aracın altında kalan çocuk, ağır yaralandı. Yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürülen Yakup Emir Şahin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, daha sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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