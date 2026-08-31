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Karaköy’de dehşet: Kanadalı turisti takside gasp edip bıçakladılar iddiası

Kanada’dan İstanbul’a tatil için gelen 28 yaşındaki Alex Soliman, Karaköy’de bindiği takside şoför ve kendilerini Eleanor ile Aisha olarak tanıtan iki kadın tarafından kapılar kilitlenerek gasbedildiğini öne sürdü. Nakit parasının yanı sıra POS cihazından zorla 3 bin 375 lira çekildiğini belirten turist, duruma itiraz edince bıçaklı saldırıya uğradığını söyleyerek hastaneden darp raporu aldı ve olayla ilgili şikâyetçi oldu.

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Karaköy’de dehşet: Kanadalı turisti takside gasp edip bıçakladılar iddiası

Karaköy'de Kanada'dan gelen turist Alex Soliman (28), taksi şoförü ile birlikte hareket ettiğini öne sürdüğü 2 kadın tarafından gasbedildiğini iddia etti. Alex Soliman, 6 bin 500 lirasının alındığını, POS cihazından da zorla 3 bin 375 lira çekildiğini belirtti. İtiraz edince kadınlardan birinin kendisini bıçakla yaraladığını söyleyen turist hastaneye giderek darp raporu aldı. Saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kanada’dan gelen turist Alex Soliman (28), taksi şoförü ile birlikte hareket ettiğini öne sürdüğü 2 kadın tarafından gasbedildiğini iddia etti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Kanada’dan gelen turist Alex Soliman (28), taksi şoförü ile birlikte hareket ettiğini öne sürdüğü 2 kadın tarafından gasbedildiğini iddia etti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

ARACIN KAPISINI KİLİTLEYEREK GASBETTİKLERİNİ İDDİA ETTİ

Olay, saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Kanada'dan İstanbul'a gelen Alex Soliman, 34 TAE 35 plakalı taksiye bindi. Turist, taksi şoförü ile kendilerini 'Eleanor' ve 'Aisha' olarak tanıtan 2 kadının aracın kapılarını kilitleyerek 6 bin 500 lirasını gasbettiğini öne sürdü. Şoförün taksimetreyi açmadığını belirten turist, POS cihazından banka kartıyla zorla 3 bin 375 liralık işlem yapıldığını iddia etti.

İddiaya göre, taksi şoförü ile kendilerini ‘Eleanor’ ve ‘Aisha’ olarak tanıtan 2 kadının aracın kapılarını kilitleyerek turistin 6 bin 500 lirasını gasbetti.İddiaya göre, taksi şoförü ile kendilerini ‘Eleanor’ ve ‘Aisha’ olarak tanıtan 2 kadının aracın kapılarını kilitleyerek turistin 6 bin 500 lirasını gasbetti.

Video Oynatma İkonu Karaköy'de Kanadalı turiste takside gasp ve bıçaklı saldırı


İTİRAZ EDİNCE BIÇAKLA SALDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Turist, parasının alınmasına itiraz ederek şüphelilerin kaçmasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine kadınlardan biri, iddiaya göre taksinin içinde çıkardığı bıçakla turistin kollarını yaraladı. Şoförün saldırıya müdahale etmediği, aracı hareket ettirerek 2 kadınla birlikte bölgeden uzaklaştığı öne sürüldü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TURİST, HASTANEDEN DARP RAPORU ALDI

Olayın ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Alex Soliman, saat 01.09'da muayene edildi. Adli vaka kapsamında düzenlenen geçici doktor raporunda, turistin sağ ön kolunda yaklaşık 10 santimetrelik, sol bileğinde ise 2 santimetrelik dikiş gerektirmeyen çizikler bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Turist, hastaneden darp raporu aldı.Turist, hastaneden darp raporu aldı.

SALDIRI ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Turist sanal medya hesabından POS cihazı üzerinden 3 bin 375 liralık işlem yapıldığına ilişkin kayıtları paylaştı. Çip ve şifre kullanılarak gerçekleştirilen işlemle ilgili bankaya itiraz edildiği ve başvurunun incelemeye alındığı belirtildi. Doktor raporu, banka belgesi, görüntüler ve şüphelilere ait fotoğrafları sanal medyada paylaşan turistin olayla ilgili şikâyetçi olduğu öğrenildi.

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