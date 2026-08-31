Karaköy’de dehşet: Kanadalı turisti takside gasp edip bıçakladılar iddiası

Karaköy'de Kanada'dan gelen turist Alex Soliman (28), taksi şoförü ile birlikte hareket ettiğini öne sürdüğü 2 kadın tarafından gasbedildiğini iddia etti. Alex Soliman, 6 bin 500 lirasının alındığını, POS cihazından da zorla 3 bin 375 lira çekildiğini belirtti. İtiraz edince kadınlardan birinin kendisini bıçakla yaraladığını söyleyen turist hastaneye giderek darp raporu aldı. Saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kanada’dan gelen turist Alex Soliman (28), taksi şoförü ile birlikte hareket ettiğini öne sürdüğü 2 kadın tarafından gasbedildiğini iddia etti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.) ARACIN KAPISINI KİLİTLEYEREK GASBETTİKLERİNİ İDDİA ETTİ Olay, saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Kanada'dan İstanbul'a gelen Alex Soliman, 34 TAE 35 plakalı taksiye bindi. Turist, taksi şoförü ile kendilerini 'Eleanor' ve 'Aisha' olarak tanıtan 2 kadının aracın kapılarını kilitleyerek 6 bin 500 lirasını gasbettiğini öne sürdü. Şoförün taksimetreyi açmadığını belirten turist, POS cihazından banka kartıyla zorla 3 bin 375 liralık işlem yapıldığını iddia etti.