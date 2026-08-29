Eskişehir'de 33. Yörük Yürüyüşü yapıldı: Coşkulu anlar kamerada

Minibüsle geri manevra yaparken oğlunun ölümüne neden oldu

Antalya'da trafikte yol verme kavgası: Motokurye sürücüyü kaputta yumrukladı, o anlar kameraya yansıdı

Denizli'de şantaj ve gasp operasyonu: JASAT yakaladı, 7 şüpheli tutuklandı