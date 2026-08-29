Eskişehir'de 33. Yörük Yürüyüşü yapıldı: Coşkulu anlar kamerada
Eskişehir’de bu yıl 33’üncüsü hayata geçirilen Geleneksel Ertuğrulgazi Şurası ve Yörük Etkinlikleri, renkli görüntülere sahne olan Yörük Yürüyüşü ile devam etti. Adalar mevkiinde saat 17.00 itibarıyla bir araya gelen atlı birlikler, geleneksel kostümleriyle yürüyen vatandaşlar ve mehteran takımı, kentin işlek caddelerinden geçerek Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne kadar bir kortej oluşturdu. Çevredeki Eskişehirliler yürüyüşü alkışlarla desteklerken, o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam