"Bursa Vakıf Eserleri Kitabı" okurla buluştu!
Vakıf Katılım, köklü vakıf kültürünü kayıt altına almak ve bu zengin birikimi gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürüttüğü Vakıf Eserleri Envanter Projesinin üçüncü durağında Bursa'yı mercek altına aldı. Kent genelinde yürütülen saha çalışmaları sonucunda hazırlanan “Bursa Vakıf Eserleri Kitabı” ile projeden seçilen karelerin yer aldığı “Bir Rüyanın İzinde” başlıklı fotoğraf sergisi, Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen görkemli lansmanla kamuoyuna tanıtıldı.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam