Kocaeli'de WhatsApp dolandırıcılığı: Yapay zeka ile yakınlarından para istediler
Kocaeli’de Heran Duman’ın WhatsApp hesabının ele geçirilmesiyle yaşanan dolandırıcılık vakası, siber güvenlik risklerini gündeme getirdi. Dolandırıcıların iOS tabanlı cihazlardaki "Bağlı Cihazlar" özelliğinden yararlanarak yakınlarından acil para talebinde bulunduğunu belirten Doç. Dr. Mehmet Zeki Konyar, yapay zekayla mesajlaşma tarzlarının taklit edildiğini ifade ederek vatandaşları telefonla teyit almaları ve bağlı cihazları düzenli kontrol etmeleri konusunda uyardı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam