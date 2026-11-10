Karabük'te otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: Atakan Bağbaşı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Adana’da hissedilen bir deprem meydana geldi: Merkez üssü Kozan

Adana’da hissedilen bir deprem meydana geldi: Merkez üssü Kozan