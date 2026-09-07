Giriş Tarihi: 07 Eylül 2026 18:35 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2026 19:01

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Neriban Özban'ın (22) kullandığı motosiklet ile H.D.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Neriban Özban, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer motosiklet sürücüsü H.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.