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Samsun Atakum'da iki motosiklet çarpıştı! 22 yaşındaki Neriban Özban hayatını kaybetti

Samsun Atakum'da iki motosiklet çarpıştı! 22 yaşındaki Neriban Özban hayatını kaybetti

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Samsun'un Atakum ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki Neriban Özban hayatını kaybetti. Kazada diğer motosikletin sürücüsü H.D. (25) yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Neriban Özban'ın (22) kullandığı motosiklet ile H.D.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Neriban Özban, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer motosiklet sürücüsü H.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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