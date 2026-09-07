Giriş Tarihi: 07 Eylül 2026 15:14 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2026 15:23

Olay, 3 Eylül'de Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, F.A.B. (40) yönetimindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Merve Avli ile 3 yaşındaki kızı Elif Mavi Avli'ye çarptı.

Kazada anne Merve Avli hafif sıyrıklarla kurtulurken, ağır yaralanan Elif Mavi Avli kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük kız, Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü F.A.B. hakkında ev hapsi kararı verildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Merve Avli ile kızı Elif Mavi Avli'nin kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, Çolpan Sokak ile Seda Sokak'ın kesiştiği noktadan geçen otomobilin hızlanarak anne ve kızına çarptığı görülüyor.

Kazada hafif sıyrıklarla kurtulan annenin, çarpmanın ardından kızını kucağına aldığı ve çevrede panik yaşandığı anlar da görüntülere yansıdı. Ağır yaralanan küçük kızın hastaneye götürülmek üzere bir araca bindirildiği görüldü.

SÜRÜCÜ: "KUSURLU OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü F.A.B., emniyette verdiği ifadede hızının saatte yaklaşık 10-20 kilometre olduğunu belirterek, mahalle arasında yavaş seyrettiğini söyledi.

F.A.B., Seda Sokak kesişimine geldiğinde araçlara yol vermek için hızını iyice düşürdüğünü, ardından yoluna devam ettiğini ve anne ile çocuğu bir anda aracının önünde gördüğünü ifade etti.

Frene bastığını ancak mesafenin çok yakın olması nedeniyle çarpmanın gerçekleştiğini belirten F.A.B., kazada kusurlu olmadığını düşündüğünü ve olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

AİLEDEN EV HAPSİ VE BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

Elif Mavi Avli'nin ailesi, sürücü F.A.B. hakkında verilen ev hapsi kararına ve dosyadaki bilirkişi raporuna itiraz etti.

Ailenin avukatı Harun Günçay, adli kontrol kararına itiraz ettiklerini ve tutuklama talebinde bulunduklarını söyledi.

Günçay, bilirkişi raporunun hukuka aykırı şekilde düzenlendiğini savunarak, raporda 3 yaşındaki çocuğun 14 metre sürüklendiğine ilişkin ifade bulunduğunu ve sürücünün yüksek hızının da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

BABA VE AMCA ADLİYE ÖNÜNDE KONUŞTU

Kızı Elif Mavi'nin doğum gününü kutladıktan bir gün sonra onu toprağa verdiğini söyleyen baba Fatih Avli, "Kızım için adalet istiyorum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.

Amca Ali Avli ise, "Ben bir gün önce yeğenime hediye seçtim, ertesi gün mezar yeri seçtim. O kişi bizden önce evine gitti. Adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Adliye önündeki basın açıklamasının ardından anne Merve Avli fenalık geçirdi. Yakınları, sandalyeye oturtulan acılı anneyi sakinleştirmeye çalıştı.