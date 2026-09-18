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MİT, MASAK, emniyet ve Interpol’den dev darbe! İsrail bağlantılı sahte forex şebekesi çökertildi!

MİT, MASAK, emniyet ve Interpol’den dev darbe! İsrail bağlantılı sahte forex şebekesi çökertildi!

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MİT, MASAK, Emniyet ve Interpol’ün ortaklaşa yürüttüğü uluslararası operasyonda, İsrail bağlantılı sahte forex ve kripto şebekesi çökertildi. İstanbul merkezli 286 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 175 şüpheli gözaltına alınırken, 1,5 milyar lira değerinde mal varlığı ile çok sayıda araç ve mülke el konuldu. Yalnızca iki yıllık gideri 13 milyar lirayı bulan devasa çarkın, sahte ekranlarla binlerce kişiyi dolandırdığı belirlendi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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