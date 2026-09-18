Ünlülere yönelik dev operasyon! Aras Bulut İynemli, Sefo ve Hasan Şaş dahil 15 kişi gözaltında!

Akın Gürlek'ten fon ve manipülasyon açıklaması! Tasfiye işlemleri 10 iş günü içinde tamamlanacak

Bakan Murat Kurum’un katılımıyla kura heyecanı: 3 ilçede 1.642 konutun hak sahipleri belli oluyor!

Güneşin Doğduğu Yer dizisine damga vuran sahne: Burak Özçivit'in "Aga nabiyünnn" diyaloğu viral oldu!

Güneşin Doğduğu Yer dizisine damga vuran sahne: Burak Özçivit'in "Aga nabiyünnn" diyaloğu viral oldu!