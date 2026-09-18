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Pakistan'da cuma namazı sırasında şiddetli patlama: 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla yaralı var!

Pakistan'da cuma namazı sırasında şiddetli patlama: 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla yaralı var!

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Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohat bölgesinde, emniyet müdürlüğü yerleşkesi içerisinde yer alan caminin yakınında cuma namazı esnasında şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin yaralandığı feci patlamada caminin dış duvarı çökerken, bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve güvenlik ekibi sevk edildi. [

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya

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