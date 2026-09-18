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Esad rejimine karşı duruşuyla sürgüne gitmişti: Ünlü sanatçı Assala Nasri Şam'da konser verdi!

Esad rejimine karşı duruşuyla sürgüne gitmişti: Ünlü sanatçı Assala Nasri Şam'da konser verdi!

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Suriye Devrimi'nin ilk yıllarında Esad rejimine karşı sergilediği cesur tavır ve verdiği destek nedeniyle yaklaşık 15 yıldır ülkesinden ayrı kalan dünyaca ünlü Suriyeli müzisyen Assala Nasri, "Assala'nın Dönüşü" kampanyası kapsamında başkent Şam'da dev bir konser verdi. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih, ünlü sanatçının tarihi dönüşünü "Mazlumun zalime karşı zaferi" olarak değerlendirdi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya

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