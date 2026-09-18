Manavgat'ta devrilen traktörün altında kalan edebiyat öğretmeni İbrahim Yavuz hayatını kaybetti
Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen feci kazada, kontrolünü kaybettiği traktörün altında kalan 48 yaşındaki Türk dili ve edebiyatı öğretmeni İbrahim Yavuz hayatını kaybetti. Oymapınar Mahallesi’nde yaşanan kazanın ardından itfaiye ekiplerince çıkarılan 2 çocuk babası öğretmenin acı haberini alan yakınları ve mahalle halkı büyük üzüntü yaşadı.
Manavgat'ta Traktör Devrildi: Öğretmen Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir öğretmen hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Oymapınar Mahallesi Seki mevkisinde meydana geldi.
Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
İbrahim Yavuz yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen aracın altında kalan Yavuz, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Yavuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yavuz'un cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Şelale Anadolu Lisesinde Görev Yapıyordu
Kazada hayatını kaybeden 48 yaşındaki İbrahim Yavuz'un evli ve 2 çocuk babası olduğu, Manavgat Şelale Anadolu Lisesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.