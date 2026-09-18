Giriş Tarihi: 18 Eylül 2026 10:50 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2026 11:54

Manavgat'ta Traktör Devrildi: Öğretmen Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir öğretmen hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Oymapınar Mahallesi Seki mevkisinde meydana geldi.

Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

İbrahim Yavuz yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen aracın altında kalan Yavuz, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Yavuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yavuz'un cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Şelale Anadolu Lisesinde Görev Yapıyordu

Kazada hayatını kaybeden 48 yaşındaki İbrahim Yavuz'un evli ve 2 çocuk babası olduğu, Manavgat Şelale Anadolu Lisesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.