İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Tarihi Dönüşüm
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde yürütülen geniş kapsamlı restorasyon, güçlendirme ve teşhir-tanzim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Klasik Müze Binası'ndan Çinili Köşk'e kadar tüm yerleşkenin yenilendiğini belirten Bakan Ersoy, Çinili Köşk’ün dış cephesindeki yaklaşık 54 bin çininin tek tek restore edildiğini ve yüzlerce eserin yeniden ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu ifade etti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam