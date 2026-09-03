Giriş Tarihi: 03 Eylül 2026 09:10 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 09:19

Bayrampaşa'da Kovalamaca: Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Araca Ateş Açıldı, 1 Gözaltı

Bayrampaşa'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Uyarı ateşi açılan operasyonda araçtaki bir kişi gözaltına alınırken diğer şüpheli olay yerine gelen plakasız bir motosikletle kaçtı.

Kazayla Durabildiler, Polis Havaya Uyarı Ateşi Açtı

Olay, saat 23.30 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yürüten polis ekipleri, şüphelendikleri 34 EPU 923 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücünün polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçması üzerine takip başladı.

Sokak aralarında süren takibin ardından şüphelilerin bulunduğu otomobil, sokak üzerindeki bir araca çarparak durabildi. Polis ekipleri olayın ardından havaya uyarı ateşi açtı.

Biri Yakalandı, Diğeri Plakasız Motosikletle Kaçtı

Araçta bulunan şüphelilerden biri polis ekiplerince gözaltına alındı. Araçtaki diğer şüpheli ise kazadan kısa süre sonra olay yerine gelen plakasız bir motosiklete binerek kaçtı.