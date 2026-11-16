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İspanya 2-3 İngiltere MAÇ ÖZETİ İZLE
İspanya 2-3 İngiltere MAÇ ÖZETİ İZLE
Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2026 12:23
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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında İngiltere, İspanya'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti. İşte maçın geniş özeti...
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GOL | İspanya 0-1 İngiltere
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