CANLI YAYIN
Geri
Tekirdağ’da feci kaza! Kamyonetin çarptığı 75 yaşındaki Celal Karabıyık hayatını kaybetti

Tekirdağ’da feci kaza! Kamyonetin çarptığı 75 yaşındaki Celal Karabıyık hayatını kaybetti

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Celal Karabıyık’a kamyonet çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karabıyık, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Barbaros ile Fevzipaşa caddelerinin kesiştiği bölgede meydana geldi. Yan sokaktan Barbaros Caddesi'ne dönen S.Ş. yönetimindeki 59 AEJ 303 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Celal Karabıyık'a çarptı. Aracın aynasına çarparak yere düşen 75 yaşındaki Karabıyık, başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çerkezköy Hastanesi'ne kaldırılan Karabıyık, bu sabah hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü S.Ş., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Kızını kaybeden Atilla Taş’ın yıllar önceki sözleri yürek burktu! “Ben çok iyi bir baba olamadım ama…
Kızını kaybeden Atilla Taş’ın yıllar önceki sözleri yürek burktu! “Ben çok iyi bir baba olamadım ama…
Atilla Taş’ı telefonla aradı! Ozan Orhon son durumunu açıkladı: ''Konuşamadı''
Atilla Taş’ı telefonla aradı! Ozan Orhon son durumunu açıkladı: ''Konuşamadı''
Kahramanmaraş'ta acı olay: Kavganın ortasında kalan polis yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ta acı olay: Kavganın ortasında kalan polis yaşamını yitirdi
Küçükçekmece'de eğlence mekanında silahlı saldırı! O anlar kamerada
Küçükçekmece'de eğlence mekanında silahlı saldırı! O anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle