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Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çerkezköy Hastanesi'ne kaldırılan Karabıyık, bu sabah hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü S.Ş., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Barbaros ile Fevzipaşa caddelerinin kesiştiği bölgede meydana geldi. Yan sokaktan Barbaros Caddesi'ne dönen S.Ş. yönetimindeki 59 AEJ 303 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Celal Karabıyık'a çarptı. Aracın aynasına çarparak yere düşen 75 yaşındaki Karabıyık, başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralandı.