Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 10:47

SARIYER'DE ASLANIN YERİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik ve termal kameralara yansıyan aslanın bulunduğu bölge tespit edildi. Ancak aslan henüz yakalanamadı.

Jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin ormanlık alandaki arama çalışmaları devam ediyor.

ASLANIN BULUNDUĞU BÖLGE BELİRLENDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 22 Kasım saat 18.00 sıralarında güvenlik kameralarına yansıyan aslanın bulunduğu bölgenin belirlendiği bildirildi.

Ekiplerin, hayvanın sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyeti gösterdiği belirtildi.

ASLANIN NEREDEN GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Aslanın bir vatandaş tarafından evde veya özel bir alanda beslenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Hayvanın henüz yakalanamadığı bölgede arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Gelişmeye ilişkin son dakika bilgilerini A Haber muhabiri Merve Köleoğlu aktardı.