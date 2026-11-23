Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 12:29 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2026 12:31

Çorum Hayvan Pazarı'nda alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Çorum Hayvan Pazarı'nda meydana geldi.

ALACAK-VERECEK TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre Samed Sayar ve A.C. ile M.Y. ve E.Y. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samed Sayar ve A.C. tabancayla vurularak yaralandı.

SAMED SAYAR HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Samed Sayar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri, M.Y. ve E.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.