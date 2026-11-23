Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 15:06 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2026 15:10

İzmir'in Karaburun ilçesinde 43 yaşındaki Eyüp Durnagöl ile 14 yaşındaki oğlu Yusuf Durnagöl, ormanda av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, dün gece Mordoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

SİLAH SESLERİ DUYULDU, JANDARMAYA HABER VERİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Mordoğan Mahallesi'nde silah seslerini duyan çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ormanda yaptığı incelemede, kahvehane işleten ve besicilik yapan Eyüp Durnagöl ile oğlu Yusuf Durnagöl kanlar içinde bulundu.

BABA VE OĞLUNUN AV TÜFEĞİYLE VURULDUĞU BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde, baba ve oğlunun av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

43 yaşındaki Eyüp Durnagöl ile 14 yaşındaki oğlu Yusuf Durnagöl'ün cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Baba ve oğlunun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi.