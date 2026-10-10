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Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yangın! İstanbul'da ekipler alarma geçti
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yangın! İstanbul'da ekipler alarma geçti
Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 20:15
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İstanbul'da Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı. Hastalar tahliye ediliyor.
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