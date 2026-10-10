Bolu Mudurnu’da tır ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kazadan ilk görüntüler | Ahmet Cerrah hayatını kaybetti

Aydın-İzmir otobanında tur otobüsü ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

Aydın-İzmir otobanında tur otobüsü ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı