Sivas Hafik'te Kemis Gölü yaklaşık 15 yıl sonra eski seviyesine ulaştı
Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Dışkapı köyü yakınlarındaki Kemis Gölü, bölgede etkili olan yağışlar ve taşan Acısu Irmağı'nın sularıyla yükselerek yaklaşık 15 yıl süren kuraklığın ardından yeniden eski seviyesine ulaştı. Kış aylarında dahi kurumasıyla bilinen gölün su tutmasıyla Acısu Irmağı'ndan gelen balıklar göle karışırken bölge çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yaparak doğal yaşam canlandı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam