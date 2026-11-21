Şanlıurfa Siverek'te fare zehrini içecek sanan 16 yaşındaki genç kız hastanede tedavi altına alındı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde fare zehrini meyve aromalı içecek zannederek içen D.N.Ç. (16), hastanede tedaviye alındı. Dilekli Mahallesi'nde mutfakta çay bardağındaki fare zehrini içmesinin ardından rahatsızlanan genç kız, ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi ve sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam