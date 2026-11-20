Balıkesir'de Mahmut Saka'nın cenazesi morg olmaması ve tabutun arızalı olması nedeniyle dondurma dolabında bekletildi
Balıkesir'in Erdek ilçesi Paşalimanı Adası Harmanlı Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında kalp krizi geçiren Mahmut Saka'nın (68) Balıklı İskelesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından cenazesi, morg bulunmaması ve camideki soğutmalı tabutun arızalı olması nedeniyle yakınları tarafından bir marketin dondurma dolabında bekletildi. Harmanlı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Övsene, adadaki 5 mahalleye hizmet verecek sabit morg yapılmasını istedi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam