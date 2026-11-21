Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 5 katlı binanın bodrumunda yangın: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Saat 13.00 sıralarında Korsan Çıkmazı Sokak'taki iş yerinin mutfak kısmında çıkıp bacayı saran yangında merdivenli araçla üst katları kontrol eden ekipler, dumandan etkilenen 1 kişiyi hastaneye kaldırdı; cadde yoğunluğuyla birlikte tramvay seferleri durduruldu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam