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Adana’da yere düşen tabanca ateş aldı: 12 yaşındaki Melek Göçer hayatını kaybetti

Adana’da yere düşen tabanca ateş aldı: 12 yaşındaki Melek Göçer hayatını kaybetti

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Adana’nın Ceyhan ilçesinde iddiaya göre dolaptan indirilen bavulun içindeki tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu 12 yaşındaki Melek Göçer yüzünden vuruldu. Hastanede tedavi altına alınan Göçer, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 12 yaşındaki Melek Göçer, iddiaya göre dolaptan indirilen bavulun içindeki tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu yüzünden vuruldu. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Göçer, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

Melek Göçer'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya polis tarafından el konuldu. Olay sırasında evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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