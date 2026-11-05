Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 11:39

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 12 yaşındaki Melek Göçer, iddiaya göre dolaptan indirilen bavulun içindeki tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu yüzünden vuruldu. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Göçer, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

Melek Göçer'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya polis tarafından el konuldu. Olay sırasında evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.