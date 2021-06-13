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Zonguldak'ta işadamının cansız bedeni evinde bulundu

Zonguldak'ta işadamının cansız bedeni evinde bulundu
13.06.2021 00:49
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Zonguldak'ta şüpheli bir ölüm meydana geldi. İşadamı Sıtkı Velioğlu'nun cansız bedeni evinde bulundu. Velioğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Zonguldak'ta şüpheli bir ölüm meydana geldi.

Sıtkı Velioğlu isimli işadamı evinde ölü bulundu. Evde yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kozlu ilçesi Kavaklık Mahallesi'ndeki on katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi.

YAKINLARI KANLAR İÇİNDE BULDU
46 yaşındaki işadamı Sıtkı Velioğlu'nu kanlar içerisinde gören yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Velioğlu'nun öldüğünü belirledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek delil topladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Velioğlu'nun cansız bedeninin yanında bulunduğu iddia edilen silaha da el konuldu. Velioğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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