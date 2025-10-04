Zonguldak'ta feci kaza: Araç ters döndü! Anne ve çocuğu yaralandı

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında anne ve 5 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Kaza, Zonguldak-Kilimli yolu Kapuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine seyir halinde olan K.Ç.K. (34) idaresindeki 16 LMF 70 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönerek duran araçta sürücü anne K.Ç.K. ile 5 yaşındaki oğlu E.A.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkartılan anne ve çocuğuna sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ile çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.