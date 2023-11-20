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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023, 15:00 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023, 15:01

Denizli'de Şok Eden Cinayet: Hatice Çaltı'nın katil kim? Ailenin Acı Hikayesi - ( Müge Anlı Video Röportaj izle)

Denizli'de vahşi cinayet. 15 yaşındaki kızı tarafından evinin banyosunda ölü olarak bulunan kadının ilk başta düşüp öldüğü düşünülürken adli tıp raporuna göre darpedildiği ortaya çıktı. Eşinin evden çıkarken üzerinin ıslak olduğu görülmesi üzerine tutuklanan adam 9 Kasım'da serbest bırakıldı. Hatice Çaltı'nın ablası konuştu. Eşiyle sürekli kavga ettiğini söyleyen abla tek şüphelendiğimiz Ramazan Çaltı dedi. İşte Denizli'de Şok Eden Cinayetin ayrıntıları... ( Müge Anlı 20 Kasım 2023 Video Röportaj izle)

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE - 20 KASIM 2023 ATV SON BÖLÜM | Hatice Çaltı ve karnındaki ikizlerin katili kim?
MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE - 20 KASIM 2023 ATV SON BÖLÜM | Hatice Çaltı ve karnındaki ikizlerin katili kim?

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