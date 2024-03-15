SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 15 Mart 2024, 20:51 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024, 20:51

Zonguldak'da ortaokul öğrencisi birincilik ödülünü Gazze'ye bağışladı!

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şiir yarışmasında bin liralık ödül kazanan ortaokul öğrencisi Yusuf Yılmaz, kazandığı ödülü Gazze'ye bağışladı.

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Alaplı İlçe Müftülüğünce düzenlenen ezbere şiir okuma yarışmasında ilçe birincisi olan Merkez Ortaokul öğrencisi Yusuf Yılmaz kazandığı ödülü Türkiye Diyanet Vakfı Alaplı Şubesi'ne teslim ederek Gazze için bağışladı.

Merkez Ortaokul Müdürü Mehmet Kaymakçı ve ödülü kazanan Yusuf Yılmaz'ın babası Öğretmen Yaşar Yılmaz'ın katıldığı ziyarette konuşan Yusuf Yılmaz, "Kazanırsam Gazze'ye bağışlayacağım diyordum. Allah'a şükür kazandım. İstedim ki bu çorbada benimde bir tuzum olsun. Dünyanın en zengin insanı olarak görüyorum kendimi. Çünkü bütün param buydu ve bütün paramı Gazze için verdim" dedi.

Bu örnek davranışı ve duyarlılığı için Yusuf Yılmaz'ı anlından öpen İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik, "Bir öğrencimizin hayatında kazandığı bir ödülü bir cansuyu bir ses ve bir nefes olmak için Gaze'ye bağışlaması çok kıymetli. Bu hassasiyeti için teşekkür ediyoruz" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Aksaray'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
15.03.2024Cuma
İstanbul Esenyurt'ta zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi
15.03.2024Cuma
Eyüpsultan'daki feci kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nın babası konuştu! "Benim manevi gücüm, onların maddi gücünü yenecek"
15.03.2024Cuma
Aci ailesinin avukatından 'Bülent Cihantimur' açıklaması!
15.03.2024Cuma
Katil Timur Cihantimur'un kaza anındaki küfürlü paylaşım ortaya çıktı! "Böyle şansı s***"
15.03.2024Cuma
Bunlar da Var
Aldatmak 62. bölüm fragmanı izle! 00:30
Aldatmak 62. bölüm fragmanı izle!
15.03.2024Cuma
İZLE | Gönül Dağı 131. bölüm 2. fragmanı: İstanbul’un tadını çıkartalım 00:57
Gönül Dağı 131. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
15.03.2024Cuma
Seda Sayan’dan ‘boşanıyorlar’ iddialarına çok sert tepki! 01:47
▶️ Seda Sayan’dan ‘boşanıyorlar’ iddialarına çok sert tepki!
15.03.2024Cuma
Eyüpsultan’daki kazada baba Bülent Cihantimur ifadeye çağrıldı! 05:32
Eyüpsultan'daki kazada baba Bülent Cihantimur ifadeye çağrıldı!
15.03.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA