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Zehirlenerek telef edildiği iddia edilen 8 yavru köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı

Zehirlenerek telef edildiği iddia edilen 8 yavru köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı
11.02.2022 09:20 - Son Güncelleme: 11.02.2022 09:20

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8’i telef olurken, 2 yavru köpek ise veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Zehirlenerek telef olan yavru köpeklerin başında ise başka bir köpek dakikalarca bekleyerek kokladı. Olay Ankara’nın Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi, Öveçleri Parkında meydana geldi. Hayvansever Aslı Bayın saat 16.30 sıralarında Öveç Vadisine geldiğinde köpekleri 8'ini ölü, 2'sini de acı içinde yerde kıvranırken buldu. Bayın, 2 köpeği veteriner kliniğine götürürken, Veteriner hekimin yaptığı muayenenin ardından hayvanlara zehir verildiği belirtildi. Hayvanseverler, ölü köpeklerin bulunduğu yere geldi. Polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verildi.

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