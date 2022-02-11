Sosyal medyadan kazandığı ilk parayla kapı kapı dolaşıp baklava ikram etti

Sosyal medyada köylülerle videolar çekip paylaşan Hilmi İnce, sosyal medya üzerinden kazandığı ilk parayla “Bunu onlara borçluyum” diyerek köylülerine baklava ikram etti. Sinop’un Dikmen ilçesine bağlı 20 haneli Kırçal Mahallesi Kayışlı Küme Evleri’nde yaşayan 21 yaşındaki Hilmi İnce, sosyal medya üzerinden köylülerle birlikte video çekerek paylaşımlar yapmaya başladı. Yaptığı paylaşımlarla aynı zamanda köyünün tanıtımına da katkı sağlayan İnce, dikkatleri üzerine çekmeyi başararak 50 bin takipçiye ulaştı. Kazandığı ilk parayla da "Hayalimdi, bunu onlara borçluyum"diyerek köyde kapı kapı dolaşıp komşularına baklava ikram etti.