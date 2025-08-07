Gaziantep'te zabıtaya esnaf saldırısı! 418 kilo bozuk ürünle yakalandı! Tutuklandı!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tarihi geçmiş ürün sattığı için denetime uğrayan bir esnaf, zabıta ekiplerine hem fiziki hem sözlü saldırıda bulundu. Olayın ardından yeniden yapılan denetimlerde ortaya çıkan manzara ise şok etkisi yarattı.

"Seni silahla vurmazsam namussuzum" diyerek tehdit etti

Olay, Şenyurt Mahallesi'nde Ercan Ç. isimli market sahibinin iş yerinde meydana geldi. Daha önce de tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen markete giden zabıta ekipleri, tekrar işlem yapmak isteyince Ercan Ç. sinir krizi geçirdi. Zabıtayı dükkandan kovdu, ardından fiziki müdahalede bulunarak dışarı attı. Yetmezmiş gibi cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde, "Şerefime seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum" sözleriyle tehditler savurdu.

418 kilo tarihi geçmiş ürün çıktı

Olayın ardından zabıta, tarım müdürlüğü ve polis ekipleri eşliğinde markete yeniden baskın yaptı. Denetim sonucunda 7 farklı kalemde toplam 418 kilogram tarihi geçmiş ürün tespit edildi. İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu ürünlerin görüntüleri sosyal medyada da büyük tepki çekti.

İşyeri mühürlendi, market sahibi tutuklandı

Saldırı ve tehditlerin ardından Ercan Ç. ve yanında bulunan B.Ç. hakkında hukuki işlem başlatıldı. Market sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, iş yeri ise belediye ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

Belediye başkanından sert açıklama

Konuya ilişkin açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Yaptığı karşılıksız kalmadı. Zabıtamıza şiddet uygulayan, halk sağlığıyla oynayan kim olursa olsun gereken cezayı alacak. Bu tarz olaylara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.