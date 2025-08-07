Son Dakika
Medyascope'ta CIA destekli toplumu ifsad projesi! Berrin Sönmez "hutbe" bahanesiyle başörtüsünü çıkardı | Sicili kabarık dili zehirli Çeteden Özgür Özel’e “VIP” hizmet! Aziz İhsan Aktaş'a ait araba Özel’e makam aracı yapıldı Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi "Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine" yönelik 31 ildeki operasyonlarda 102 şüpheli tutuklandı
PODCAST CANLI YAYIN

Gaziantep'te zabıtaya esnaf saldırısı! 418 kilo bozuk ürünle yakalandı! Tutuklandı!

Gaziantep’te zabıtaya saldıran market işletmecisi tutuklandı. Olay sonrası yapılan denetimde 7 kalemde 418 kilogram tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Şok eden görüntüler sonrası iş yeri mühürlendi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tarihi geçmiş ürün sattığı için denetime uğrayan bir esnaf, zabıta ekiplerine hem fiziki hem sözlü saldırıda bulundu. Olayın ardından yeniden yapılan denetimlerde ortaya çıkan manzara ise şok etkisi yarattı.

"Seni silahla vurmazsam namussuzum" diyerek tehdit etti
Olay, Şenyurt Mahallesi'nde Ercan Ç. isimli market sahibinin iş yerinde meydana geldi. Daha önce de tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen markete giden zabıta ekipleri, tekrar işlem yapmak isteyince Ercan Ç. sinir krizi geçirdi. Zabıtayı dükkandan kovdu, ardından fiziki müdahalede bulunarak dışarı attı. Yetmezmiş gibi cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde, "Şerefime seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum" sözleriyle tehditler savurdu.

418 kilo tarihi geçmiş ürün çıktı
Olayın ardından zabıta, tarım müdürlüğü ve polis ekipleri eşliğinde markete yeniden baskın yaptı. Denetim sonucunda 7 farklı kalemde toplam 418 kilogram tarihi geçmiş ürün tespit edildi. İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu ürünlerin görüntüleri sosyal medyada da büyük tepki çekti.

İşyeri mühürlendi, market sahibi tutuklandı
Saldırı ve tehditlerin ardından Ercan Ç. ve yanında bulunan B.Ç. hakkında hukuki işlem başlatıldı. Market sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, iş yeri ise belediye ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

Belediye başkanından sert açıklama
Konuya ilişkin açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Yaptığı karşılıksız kalmadı. Zabıtamıza şiddet uygulayan, halk sağlığıyla oynayan kim olursa olsun gereken cezayı alacak. Bu tarz olaylara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bunlar da Var

Siirt’te feci kaza: Hafif ticari araç şarampole devrildi! 7 yaralı
Siirt’te feci kaza: Hafif ticari araç şarampole devrildi! 7 yaralı
Muğla Köyceğiz'de kahreden görüntü: 9 yaşındaki Ali otel havuzunda boğuldu!
Muğla Köyceğiz'de kahreden görüntü: 9 yaşındaki Ali otel havuzunda boğuldu!
Evinin önünde pompalı dehşeti: 1 ağır yaralı
Evinin önünde pompalı dehşeti: 1 ağır yaralı
Teknesi parçalanmış bulundu! Yalova'dan Yunanistan'a açılan Halit Yukay kayboldu
Teknesi parçalanmış bulundu! Yalova'dan Yunanistan'a açılan Halit Yukay kayboldu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle