Anadolu Otoyolu'nda can pazarı! 10 yaralı!

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, yol trafiğe kapandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yağış faciayı beraberinde getirdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesi geçişinde sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada toplam 10 araç birbirine girdi.

10 kişi yaralandı, yol trafiğe kapandı

Ankara istikametine seyir halinde olan araçlar, yoğun yağış nedeniyle kontrolünü kaybederek art arda çarpıştı. Zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve otoyol jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza nedeniyle Ankara istikameti bir süreliğine ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin kazaya karışan araçları yoldan kaldırmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.