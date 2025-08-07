Son Dakika
Esenyurt’ta sokak ortasında kanlı hesaplaşma: Çocuk krizinde yeni koca eski kocayı vurdu!

İstanbul Esenyurt’ta bir adam, eşinin eski kocasını çocuklarını göstermediği gerekçesiyle sokak ortasında silahla bacağından vurdu. Olay güvenlik kamerasına yansırken saldırgan gözaltına alındı. Yaralanan eski kocanın hayati tehlikesi bulunmuyor.

İstanbul Esenyurt'ta bir kadının eski ve yeni eşi arasında yaşanan gerginlik, silahlı saldırıya dönüştü. Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde cadde ortasında yaşandı.

Sokakta darp edip ardından silahla vurdu
İddiaya göre, ismi açıklanmayan bir kadın, önceki yıllarda Ruşen A. (53) ile olan evliliğini sonlandırarak A.K. (37) ile evlendi. Bu evlilikten çocuğu olan kadın, çocuklarını eski eşine göstermemeye başladı. Eski koca Ruşen A., çocuklarını görememekten şikâyetçiydi. Bunun üzerine yeni koca A.K., dün öğle saatlerinde eski kocayla cadde ortasında karşı karşıya geldi.

Sokak ortasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.K., önce Ruşen A.'yı darp etti, ardından yanındaki silahı çıkararak eski kocayı bacağından vurdu. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Saldırgan gözaltında, yaralının durumu iyi
Yaralanan Ruşen A., kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Doktorlar, hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Saldırgan A.K. ise olayın ardından silahıyla birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının, 7 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

