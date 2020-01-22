Haberler Video "Zabaha kadar burdayık" sözleriyle fenomen olan Sivaslı, Mert Hakan Yandaş ile konuştu

"Zabaha kadar burdayık" sözleriyle fenomen olan Sivaslı, Mert Hakan Yandaş ile konuştu

22.01.2020 17:45

Lider Sivasspor'un deplasmanda Beşiktaş'ı yendiği maçın ardından Sivas'ta halk galibiyet coşkusuyla sokaklara döküldü. Bu kutlama sırasında kaydedilen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. "Zabaha kadar burdayık" sözüyle fenomen olan Sivaslı, "Sözümü tuttum. O gün sabah 06.30'a kadar bekledim." dedi. Sivassporlu futbolcuların diline de düşen Ahmet Yaşin, taklidini yapan Sivasspor futbolcusu Mert Hakan Yandaş ile görüntülü şekilde konuştu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Yaşam Videoları