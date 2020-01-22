"Zabaha kadar burdayık" sözleriyle fenomen olan Sivaslı, Mert Hakan Yandaş ile konuştu

Lider Sivasspor'un deplasmanda Beşiktaş'ı yendiği maçın ardından Sivas'ta halk galibiyet coşkusuyla sokaklara döküldü. Bu kutlama sırasında kaydedilen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. "Zabaha kadar burdayık" sözüyle fenomen olan Sivaslı, "Sözümü tuttum. O gün sabah 06.30'a kadar bekledim." dedi. Sivassporlu futbolcuların diline de düşen Ahmet Yaşin, taklidini yapan Sivasspor futbolcusu Mert Hakan Yandaş ile görüntülü şekilde konuştu.
"Zabaha kadar burdayık" sözleriyle fenomen olan Sivaslı, Mert Hakan Yandaş ile konuştu22.01.2020 17:45
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