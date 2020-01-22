Haberler Video Son dakika: Büyükçekmece'de patlama! Yaralılar var
Son dakika: Büyükçekmece'de patlama! Yaralılar var

Son dakika: Büyükçekmece'de patlama! Yaralılar var

22.01.2020 16:57

Son dakika haberine göre Büyükçekmece 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda bir kişi yaralandı.


Büyükçekmece 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda bir kişi yaralandı.
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