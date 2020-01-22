Son dakika: Büyükçekmece'de patlama! Yaralılar var 22.01.2020 16:57

Son dakika haberine göre Büyükçekmece 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda bir kişi yaralandı.