Yunanistan güvenlik güçlerince atılan gaz bombasından etkilenen çocuklara çikolata dağıtan acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz'ın o görüntüleri izleyenlerin yüreklerini ısıtmıştı. Yunan zulmüne uğrayan mülteci çocuklara gösterdiği merhametle herkesin takdirini kazanmıştı. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır o teknisyeni buldu ve konuştu. İşte Büşra hemşirenin sınırda yaşandığı ve onu en çok etkileyen o anlar.
Yunanlı askerlerin attığı gaz bombalarından etkilenen çocuklara yardım eden Büşra hemşire o anlarda yaşadıklarını anlattı07.03.2020 16:47
- Yunanlı askerlerin attığı gaz bombalarından etkilenen çocuklara yardım eden Büşra hemşire o anlarda yaşadıklarını anlattı
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