Son dakika: Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi! Göçmenleri nehre itmeye çalışan Yunan askerleri engellendi 07.03.2020 18:13

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden gelen ekipler Meriç'te güvenliği sağlamaya başladı. Yunanistan sınırına ulaşan göçmenler Meriç Nehri’nden geçmeye çalışıyor. Yunan polisi ise çağ dışı müdahalelerle yakaladığı göçmenleri geri itmeye çalışıyor. Bu noktada Özel Harekat Polisleri gün boyunca görev başındaydı. Nehrin hemen karşı yakasında 2 Yunan zırhlısı duruyor ve yakalamış oldukları göçmenleri geri göndermeye çalışıyordu. Ancak Özel Harekat Polislerimizi görünce beklemeye başladılar. Ağaçların arkasına saklanan Yunan polisi, yakaladığı göçmenlere zulmediyor ve soyup dövüyordu sonra da nehre atıyordu. Türk polisi bu insanlık dışı durumu engelledi. Göçmenleri nehre itmeye çalışan Yunan askerleri engellendi.

Meriç Nehri'nde güvenliği sağlamak üzere Özel Harekat polisleri konuşlanmaya başladı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden gelen ekipler Meriç'te güvenliği sağlamaya başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden gelen ekipler Meriç'te güvenliği sağlamaya başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sınır hattında güvenliği sağlamak üzere Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda Özel Harekat polisi otobüslerle Edirne'ye sevk edildi. Meriç Nehri boyunca farklı yerlere konuşlanan ekipler güvenliği sağlamaya başladı. Öte yandan, daha önce aynı bölgede Yunanistan sınır birlikleri ve Frontex askerleri nehir kenarı ve nehirde devriye atarken Özel Harekat Polislerinin gelmesinin ardından bölgeden çekilmeleri ve boş sandallar dikkat çekti.