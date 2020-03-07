Denizli'de vahşet! Eşini bıçakla öldürüp kendisini iple asarak yaşamına son verdi

Denizli''nin Merkezefendi ilçesinde 4 katlı binanın giriş katında meydana gelen olayda R.A., isimli şahıs sabah saatlerinde ismi henüz öğrenilmeyen eşini bıçakla öldürdükten sonra kendisini evinin bir odasında iple asarak yaşamına son verdi. Olayın ardından evde polis tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.
Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi 2305 sokaktaki 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddialara göre, R.A., isimli şahıs sabah saatlerinde ismi henüz öğrenilmeyen eşini bıçakla öldürdükten sonra kendisini evinin bir odasında iple asarak yaşamına son verdi. Olayın ardından evde polis tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.
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