Denizli'de vahşet! Eşini bıçakla öldürüp kendisini iple asarak yaşamına son verdi 07.03.2020 13:44

Denizli''nin Merkezefendi ilçesinde 4 katlı binanın giriş katında meydana gelen olayda R.A., isimli şahıs sabah saatlerinde ismi henüz öğrenilmeyen eşini bıçakla öldürdükten sonra kendisini evinin bir odasında iple asarak yaşamına son verdi. Olayın ardından evde polis tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.