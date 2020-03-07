Yunan askerlerinden göçmenlere insanlık dışı muamele! Dövüp yarı çıplak geri gönderdi 07.03.2020 13:15

Türkiye'nin göçmenlere Avrupa kapılarını açmasıyla birlikte 150 bine yakın göçmen Yunanistan'a geçti. Göçmenlerin sınırı geçmesini engellemeye çalışan Yunan güvenlik güçleri ise yakaladıkları göçmenleri feci şekilde dövüp yarı çıplak soydu. Üzerindeki para ve giysileri alınan göçmenler Türkiye'ye gönderildi.

Edirne'den Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a giden göçmenlere, asker ve polislerin uyguladığı şiddet her geçen artıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri, bazılarını darp ettikten sonra yarı çıplak halde Meriç Nehri'nden geri gönderdi. Türkiye tarafına gelen yarı çıplak göçmenler, yakındaki köylere gitti. Köylüler burada göçmenlere yiyecek ve giyecek vererek, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

HİTLER'İ ANDIRAN MUAMELE

Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muamele akıllara Hitler'i getirdi.