PODCAST CANLI YAYIN
Yüksekova'da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Yüksekova'da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Yeni Köprü T2 Tüneli civarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, bölgedeki köprüden dereye devrildi.


Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Başkan Erdoğan Güneysu’da komşularıyla sohbet etti
Başkan Erdoğan Güneysu’da komşularıyla sohbet etti
Başkan Erdoğan kendisine seslenen çocuğa yanıt verdi: “Tayyip deden sana kurban olsun”
Başkan Erdoğan kendisine seslenen çocuğa yanıt verdi: “Tayyip deden sana kurban olsun”
Kayseri’de dehşet! Atla geldi yaşlı çifti öldürüp kaçtı: O anlar kamerada
Kayseri’de dehşet! Atla geldi yaşlı çifti öldürüp kaçtı: O anlar kamerada
Serdar Öktem cinayeti şüphelileri hücre evinden böyle çıktı! O anlar kamerada
Serdar Öktem cinayeti şüphelileri hücre evinden böyle çıktı! O anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle