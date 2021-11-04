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Yoldaki kilitli parke taşlarına çarpan otomobil, kontrolden çıkarak takla attı

Yoldaki kilitli parke taşlarına çarpan otomobil, kontrolden çıkarak takla attı
04.11.2021 19:37
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde seyir halindeyken yol çalışması yapılan bölümdeki kilit parke taşlarına çarpan otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Ters dönen otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı mobese kameralarınca kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, Soma ilçesi istikametinden Kırkağaç yönüne seyir halinde olan T.Ç. idaresindeki 45 YB 0286 plakalı otomobil, yol çalışması yapılan bölümdeki parke taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Ters dönen otomobilde mahsur kalan T.Ç'nin yardımına çevredeki diğer sürücüler yetişti. Otomobilden çıkarılan sürücü şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı bölgedeki mobese kameralarınca da saniye saniye kaydedildi.

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