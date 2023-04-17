RAMAZAN İMSAKİYE
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Yolcu dolu otobüsün şoförü uyuyakaldı yolcular ölümden döndü

Yolcu dolu otobüsün şoförü uyuyakaldı yolcular ölümden döndü
17.04.2023 11:47 - Son Güncelleme: 17.04.2023 11:49

OTOMATİK OYNAT

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Bursa'da yolcu dolu bir halk otobüsünün şoförü direksiyon başında uyuyakalınca tarlaya uçtu. Yolcuların ölümden döndüğü anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, merkez Nilüfer İlçesinde meydana geldi. Yolcu dolu bir halk otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken, otobüs şoförünün uykuya daldı. Yolun virajlı kısmına gelen otobüs araziye uçtu. Aracın savrulmasıyla kendine gelen şoför frenleyerek durabildi. Kazada şans eseri karşı şeritten gelen bir araç veya bina olmaması muhtemel bir facianın da yaşanmamasına sebep oldu. Otobüsün içinde savrulan yolcuların ölümden döndüğü anlar ise araç içindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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