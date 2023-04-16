RAMAZAN İMSAKİYE
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Çankırı’da freni boşalan kamyon dehşet saçtı!

Çankırı’da freni boşalan kamyon dehşet saçtı!
16.04.2023 18:55 - Son Güncelleme: 16.04.2023 18:55

OTOMATİK OYNAT

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Kaza, Çankırı il merkezi Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ş. (60) idaresindeki, plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu frenin boşalması neticesinde, köprü onarım çalışmasının bulunduğu alandaki beton pompası taşıyan kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan her iki kamyon da yaklaşık 10 metre yükseklikten inşaat alına düştü. Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü G.Ş. hayatını kaybetti. Kaza sırasında inşaat alanında bulunan T.G. (41) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.G. Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.Ş.’nin cenazesi ise olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından morga kaldırıldı. Hafriyat kamyonu ve beton pompası taşıyan kamyonun kaldırılması için iş makinesi ile çalışma başlatıldı.

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