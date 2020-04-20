Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi evlerinde silahlı saldırıda yaralandı 20.04.2020 10:15

Son dakika haberi... Burdur'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP’li Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel (64) evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Mümtaz ve Fatma Şenel’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.