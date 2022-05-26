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Yer: Elazığ! Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil böyle çarptı

Yer: Elazığ! Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil böyle çarptı
26.05.2022 21:26

OTOMATİK OYNAT

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Elazığ’da ana yolda yolun karşıya geçen yayaya otomobil çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşam Videoları

Elazığ'da ana yolda yolun karşıya geçen yayaya otomobil çarptı.


Olay, Elazığ-Malatya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıya geçmeye çalışan bir yayaya 06 GYG 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs metrelerce savruldu. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.


Otomobilin yayaya çarpması saniye saniye kameralara yansıdı.

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