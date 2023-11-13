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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023, 12:41 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023, 12:55

YER: Bayrampaşa... Acı içinde kıvranırken sigara yaktı! Motosiklet sürücüsünün şoke eden anları kamerada

İstanbul Bayrampaşa'da kaza yapan yaralı motosiklet sürücüsünün yaptığı hayrete düşürdü. Yardımına koşan vatandaşlardan sigara isteyen sürücü yerde acı içerisinde kıvranmasına rağmen sigara içti.

Bayrampaşa'da kaza yapan yaralı motosiklet sürücüsü yerde yatarken sigara içti.

Kaza dün akşam saatlerinde Bayrampaşa O-3 otoyolu Hal mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybeden motosikletli, bariyerlere çarparak düştü. Kazayı gören vatandaşlar motosiklet sürücüsünün yardımına koşarken, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

ACI İÇİNDE KIVRANIRKEN SİGARA YAKTI
Acı içerisinde yerde kıvranan yaralı sürücü, yardımına gelen vatandaşlardan sigara istedi. Bir vatandaşın verdiği sigarayı içen sürücü, bu sırada acı içerisinde bağırmaya devam etti.

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

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