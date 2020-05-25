Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer katıldığı A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki koronavirüs seyrine ilişkin bilgi veren Tezer, vaka sayısının neden 1000'in altında kalmadığına ilişkin soruları yanıtladı. Tezer, yeni kısıtlamalara ve normalleşme sürecine de değildi. İşte Prof. Dr. Hasan Tezer'in açıklamaları...
Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Hasan Tezer A Haber canlı yayınında açıkladı
25.05.2020 12:38
- Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Hasan Tezer A Haber canlı yayınında açıkladı
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