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Yaşlı kadın feci şekilde can verdi: Yola düştükten sonra araç çarptı!
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Yaşlı kadın feci şekilde can verdi: Yola düştükten sonra araç çarptı!

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 21:46 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 21:45

Eskişehir’de üst yoldan İsmail Gaspıralı Alt Geçidi'ne düşen kadına iddiaya göre bir araç çarptı. Feci şekilde hayatını kaybeden kadının ölümüyle alakalı inceleme başlatıldı. Olay, Eskişehir-Ankara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst yoldan İsmail Gaspıralı Alt Geçidi'ne düşen kadına iddiaya göre plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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