Başakşehir'de refüje çarpan hafriyat kamyonu karşı şeride devrildi

Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarpan hafriyat kamyonu karşı şeride devrildi. Şoförün yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

KAZA İKİTELLİ'DE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 12.30 sıralarında İkitelli Mahallesi'nde yaşandı. Başakşehir istikametinde seyir halinde olan 34 KKA 907 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsü Ahmet K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak karşı şeride devrildi.

HURDALAR YOLA SAVRULDU

Devrilen kamyondaki hurdalar yola saçılırken, çevrede büyük tehlike oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİK KISA SÜRELİĞİNE KAPANDI

Kazanın ardından İkitelli bağlantı yolunun Bağcılar istikameti trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilirken bölgede yoğunluk oluştu.

SÜRÜCÜ YARA ALMADI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kamyon sürücüsü Ahmet K.'nın kazayı yara almadan atlattığı belirlendi.

YOL YENİDEN AÇILDI

Belediye ekipleri yola saçılan hurdaları iş makinesiyle topladı. Kamyonun kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

