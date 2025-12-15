Başakşehir'de refüje çarpan hafriyat kamyonu karşı şeride devrildi

Ataşehir'de iş yerine silahlı saldırı: İşte o anlar!

"Eşime neden baktın" cinayetinin güvenlik kameraları ortaya çıktı

Veresiye alamadığı için bakkalı ateşe verdi

Belediye ekipleri yola saçılan hurdaları iş makinesiyle topladı. Kamyonun kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Devrilen kamyondaki hurdalar yola saçılırken, çevrede büyük tehlike oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında İkitelli Mahallesi'nde yaşandı. Başakşehir istikametinde seyir halinde olan 34 KKA 907 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsü Ahmet K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak karşı şeride devrildi.