Başakşehir'de refüje çarpan hafriyat kamyonu karşı şeride devrildi
Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarpan hafriyat kamyonu karşı şeride devrildi. Şoförün yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
KAZA İKİTELLİ'DE MEYDANA GELDİ
Kaza, saat 12.30 sıralarında İkitelli Mahallesi'nde yaşandı. Başakşehir istikametinde seyir halinde olan 34 KKA 907 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsü Ahmet K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak karşı şeride devrildi.
HURDALAR YOLA SAVRULDU
Devrilen kamyondaki hurdalar yola saçılırken, çevrede büyük tehlike oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TRAFİK KISA SÜRELİĞİNE KAPANDI
Kazanın ardından İkitelli bağlantı yolunun Bağcılar istikameti trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilirken bölgede yoğunluk oluştu.
SÜRÜCÜ YARA ALMADI
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kamyon sürücüsü Ahmet K.'nın kazayı yara almadan atlattığı belirlendi.
YOL YENİDEN AÇILDI
Belediye ekipleri yola saçılan hurdaları iş makinesiyle topladı. Kamyonun kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.